尾崎運送／尾崎康宏 社長 イラン情勢の悪化を受け、ガソリンなどの高値が続いています。運送事業者からは厳しい声が上がっています。 （荻津尚輝リポート）「こちらのガソリンスタンド、レギュラーから188円、199円、176円となっています。全て3月12日に約30円値上がりしたということです」 （給油に来た人）「高っ！下がってほしいですね、正直。京都から来ているので出張で」 高松市伏石町にあるセル