第2回大島を未来へつなぐ会大島会館 国立ハンセン病療養所「大島青松園」がある高松市の大島の将来的な在り方を考える2回目の会議が17日、開かれました。 ハンセン病患者の強制隔離の歴史がある高松市の大島。国立ハンセン病療養所「大島青松園」の入所者は2014年の80人から29人まで減り、平均年齢は88歳です。 入所者がいなくなった後に島をどうするかなど、大島の未来を考えようと2回目の会議が開かれました。