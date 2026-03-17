横浜FCの横山暁之が移籍後初ゴールを決めると、ロングシュートで追加点横浜FCに今季新加入したMF横山暁之の鮮やかなフィニッシュワークが反響を呼んでいる。28歳の横山は2020年に藤枝MYFCでプロ入り。2023シーズン途中にジェフユナイテッド千葉に移籍し、昨季は背番号10を背負ってプレーした。今季、横浜FCに完全移籍でやってきた。横浜FCは3月15日にJ2・J3百年構想リーグ第6節でザスパ群馬と対戦して3-0で勝利を収めた。こ