任期満了に伴う鮭川村長選挙が17日、告示されました。立候補を届け出たのは現職と新人の2人だけで、一騎打ちの選挙戦が確定しました。鮭川村長選に立候補したのは、届け出順に現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん(77)と、新人で前の村議会議員・西野桂一さん(62)の合わせて2人です。元木洋介候補「今、鮭川村の最優先課題はおととし7月の豪雨で被災した災害復旧。災害で復旧した農地でいち早く作付けをして農家所得を回復してい