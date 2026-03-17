山形市中心部の旧大沼一帯の再開発に関する基本構想が17日市議会で示されました。全体が完成する2040年度に先駆けて、旧大沼を含む北側のエリアの工事を2034年度までに終え、完成した施設から先行してオープンさせることがわかりました。山形市の旧大沼一帯の再開発については、年度内の基本構想策定に向け、市が市民から寄せられた意見を踏まえて素案を作成。老朽化が進む一帯のビルを解体してできる更地に、民間と公共の機