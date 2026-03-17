アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡での安全確保に向け日本を名指しして改めて支援を求めました。トランプ大統領「日本は95％、中国は91％、そして韓国をはじめ多くの国が石油やエネルギーの膨大な割合をホルムズ海峡から得ている。だから感謝するだけでなく協力すべきだ」トランプ大統領はさらに「協力する意欲に欠けている」と各国の消極的な姿勢に苦言を呈しました。その上で、トランプ氏は日本や韓国、ドイツなどに