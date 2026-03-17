藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は17日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局の前日検分を行い、その後藤井が取材に応じた。前局ではカド番をしのぎ、2勝3敗で臨む地元・名古屋での対局。「目の前の対局に集中し、その結果1局でも長く指せたら。期待に応えられる将棋を指したい」と意気込みを語った。第5局