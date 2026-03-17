高市首相はトランプ大統領との首脳会談のため、18日にアメリカに向け出発します。私たちは、アメリカが日本からの巨額投資を受けて建設する「世界最大級のガス発電プロジェクト」について取材しました。■ガス火力発電所の建設予定地は…“ラストベルト”アメリカ中西部、オハイオ州のポーツマス市。かつて製造業で賑わった町も、今は「ラストベルト」＝さびついた工業地帯と呼ばれるほど…。市街地からおよそ30キロ離れた「立ち入