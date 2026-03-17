お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が17日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦の裏話を明かした。15日に更新したインスタグラムで、お笑いタレント・出川哲朗とともにWBC観戦のため米マイアミを訪れた姿を投稿していた中岡。番組では現地からVTR出演し、日本が準々決勝でベネズエラに敗れた結果を受けて「選手の皆さんは頑張ってくれたのでそれは