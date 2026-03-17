覚醒作用がある違法成分が含まれた植物「カート」を密輸したとして、ソマリア国籍の男が起訴されました。厚生労働省麻薬取締部によりますと、ソマリア国籍のムスタファ・ヒラド・オメル被告は去年、ルワンダから覚醒作用がある違法成分「カチン」が含まれた植物「カート」およそ200キロを密輸した罪などに問われています。ムスタファ被告はカートを「海外の食用植物」と税関に申告していましたが、検査の結果、違法な成分が含まれ