違法薬物の成分を含む植物「カート」を密輸するなどした罪で、ソマリア国籍の男が厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕・起訴されました。植物の「カート」が押収され、麻薬取締法違反で摘発されるのは、全国で初めてです。麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたのは、ソマリア国籍の無職、ムスタファ・ヒラド・オメル被告（48）です。ムスタファ被告は去年10月から今年1月にかけて、違法薬物に指定されている向精神薬「カ