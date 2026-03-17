デジタル在学証明の実証実験の報告会で、記念撮影する大学や企業の担当者ら＝17日午後、東京都千代田区デジタル庁やJR西日本などは17日、マイナンバーカードで本人確認したデジタル在学証明の実証実験の報告会を東京都内で開いた。現在は新幹線などで学割のチケットを買う際には、紙の証明書が必要となる。JR西や大学には紙での作業を減らし、業務の効率化や省人化を進める狙いがある。JR西は、近畿エリアの路線が2日間乗り放