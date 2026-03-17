俳優の神田聖司が、今春からNHKの情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）の火曜日に出演することが発表された。新リポーターとして火曜日の名物コーナーを引き継いで、新たに『ときめき！ハピ技』を担当する。17日の生放送で、一足早く意気込みを語った。【写真】アフロがトレードマークの副島淳と2ショットのフレーム収まる神田聖司神田は2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュ