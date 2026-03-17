お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が今月7日に行ったオールナイト企画公演「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」のオンラインチケット販売枚数が、17日までに3万7000枚を突破した。同値は吉本所属芸人主催公演史上、過去最高記録となる。異例の反響を受け、販売、視聴期間の延長が発表されている。事の発端は先月11日。自身のYouTubeチャンネルに、「吉本の社員に粗品のアンチがおる事件について」と題した動画を公開した