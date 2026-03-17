【エルサレム共同】イスラエルメディアは17日、イスラエル軍がイラン最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長を標的に空爆を実施したと報じた。生死は不明。ラリジャニ氏は故ハメネイ師の最側近だった。