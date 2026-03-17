きょう発表された全国の土地の価格は、5年連続の上昇となりました。ただ、建築費の高騰などで上昇率が低下した地域も出てきました。きょう発表された今年1月1日時点での「公示地価」。記者「住宅地の中で最も高くなったのがこちら東京・赤坂の地点です。1平方メートルあたり711万円で、去年より20％以上上昇しました」再開発や価格上昇の期待が根強い都心の住宅地。値上がり率の大きい上位10地点のうち6か所が都内でした。東京圏は