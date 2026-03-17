「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１７日、尼崎）４日間の予選が終了。３日目まで得点率首位の井上忠政（大阪）は前半２Ｒで転覆。後半１２Ｒは６着となり、まさかの予選落ちとなった。混戦の首位争いは、初日から６走で３勝、２着２本の桐生順平（埼玉）に軍配。次位は山口剛（広島）、茅原悠紀（岡山）が並んだが、上位着順差で２位は山口、３位は茅原。その３人が準優勝戦の１号艇を獲得した。岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０