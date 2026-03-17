3月16日、第98回アカデミー賞の授賞式が行われ、レオナルド・ディカプリオが主演をつとめた『ワン・バトル・アフター・アナザー』が6部門で受賞した。この映画の見所を、芝山幹郎さんと森直人さんがとことん語り合った。【画像】『ワン・バトル・アフター・アナザー』の主演をつとめたレオナルド・ディカプリオ◆◆◆森『ワン・バトル・アフター・アナザー』はハリウッド（LA）の最新金字塔ですね。芝山まさに驚天動地。