食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。 植野さんが紹介するのは「高知の“うまい”料理」。ニラの生産量日本一の香南市では名物「ニラ塩焼きそば」、ユズの名産地・北川村では野菜を使った郷土料理「田舎ずし」を。安芸市では日本一の生産量を誇るナスを使った郷土料理「なすのたたき」を教わり、佐川町の老舗酒蔵ではこの時期だけの特別な日本酒「