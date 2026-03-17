私鉄6社の直通運転の「快速化」を担う「乗りものニュース」では、2026年2月13日（金）から2月27日（金）にかけて読者アンケートを実施し、「便利だと思う地下鉄の快速運転」について意見を募集しました。【理想的な形態とも？】これが副都心線の快速運転が「便利」な理由です（画像）アンケートの結果、最も「便利」とする回答が多かったのは東京メトロ副都心線で、41.3％を占め第1位となりました。「速達なのに詰まることがほぼ