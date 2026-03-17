山形県鶴岡市の７０代の女性が、大手家電量販店をかたる男などからの電話をきっかけに、キャッシュカードをだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今月、鶴岡市に住む７０代女性の家に大手家電量販店の「カドワキ」を名乗る男から電話がありました。 女性は「カドワキ」から「あなたのクレジットカードを使って買い物をしようとしている人がいます」「警察にも通報したが、後ほど警察から電話