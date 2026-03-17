豪華メンバーを揃えたドミニカは、最後に緻密さを欠いたのかもしれない(C)Getty Images現地時間3月15日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、米国−ドミニカ共和国のゲームがローンデポ・パークで行われ、米国が2-1で勝利し決勝進出を決めた。1次ラウンドから全勝を続けてきたドミニカは、原動力だった高い打撃力を見せられないまま敗れ、3大会ぶりのファイナルに届かず涙を飲んだ。【動画】アメリカの決勝進出