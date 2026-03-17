張本の優勝は中国に衝撃を与えた(C)Getty Images3月15日、中国・重慶で行われたWTTチャンピオンズで、張本美和が史上最年少の17歳で優勝した。チャンピオンズとは国際卓球連盟によるWTTシリーズのうち、グランドスマッシュ、ファイナルズに次ぐレベルの大会。張本はこの大会で過去2度、決勝でいずれも日本選手に敗れている。2024年モンペリエ（フランス）で大藤沙月に、昨年11月のフランクフルト（ドイツ）で早田ひなに敗れた。