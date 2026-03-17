女性向けホラーゲーム「東京ディバンカー」の公式X（旧Twitter）は3月16日、投稿を更新。高額過ぎる商品を公開しました。【写真】高過ぎるコラボ商品とは？「グッズは普通に売ってくれませんか？」同アカウントは「VY1コレクション販売開始です。どうぞよろしくお願いいたします！」とつづり、3枚の画像を投稿。アニメのような世界の中に、おしゃれなモデルの女性がいます。ファッションブランド・DIDARA BOCCHIとコラボレーション