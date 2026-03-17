ばんざい！ぼくらのフシギ島この記事の画像を見る「子どもは自由でいいな」と羨む大人がいる。だが、子どもたちもまた、それぞれの世界で日々闘っている。迷い、悩み、傷つき、立ち止まり、途方に暮れる。それは何も、大人の専売特許じゃない。同時に、そこから這い上がる瞬間も、また。■廃校の危機を防ぐための“ウィンウィン”な制度「離島留学生」『トリカゴ』（東京創元社）、『今日未明』（