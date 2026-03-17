◇プロ野球オープン戦DeNAー日本ハム(17日、エスコンフィールドHOKKAIDO)DeNAに今季から助っ人で加入したヒュンメル選手が2試合連続特大弾を記録しました。幼少期に父親の仕事の都合で日本に滞在。武蔵府中リトルリーグでプレーしていたと日本にもなじみがあるヒュンメル選手。15日のソフトバンク戦でも第2打席でセンターへ特大弾を放っていました。この日は「4番・ライト」でスタメン出場したヒュンメル選手は初回2アウト1塁の場