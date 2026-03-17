沖縄・辺野古沖の転覆事故で、記者会見する同志社国際中学・高校の西田喜久夫校長（右）ら＝17日午後、京都府京田辺市沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船が転覆し、同志社国際高（京都府京田辺市）2年の女子生徒（17）と船長が死亡した事故で、同志社国際中学・高校の西田喜久夫校長らは17日、記者会見を開いた。「不慮の事故により亡くなったことを心よりおわび申し上げる」と深々と頭を下げ「悔やんでも悔やみ切れない」と