演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅がすぐ近くだった大物俳優を明かす場面があった。この日、女優の泉ピン子とともに出演。テリーは現在、世田谷と鎌倉の2拠点生活を送っているといい、近年には北陸・金沢にも「家を借りた」という。ピン子が2024年に亡くなった西田敏行さんとは旧知の仲で、まさに「戦友」だと明かす中、テリーは「実は西田さ