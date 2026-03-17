コインロッカー・ベイビーズこの記事の画像を見る1980年は社会が“うまくいっているふり”をやめるようになった年だった。この年、世界ではソ連のアフガニスタン侵攻が本格化し、モスクワ五輪のボイコットが起こり、イラン・イラク戦争が勃発し、ジョン・レノンが銃殺された。日本では高度経済成長の余韻が消えて、価値観が静かに変わり始めた。同年に起きた新宿西口バス放火事件は、経済的成長の裏側