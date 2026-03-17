現役最後のレースを終えて帰国したノルディックスキー複合男子の渡部暁斗＝17日、羽田空港ノルディックスキー複合男子で37歳の渡部暁斗（北野建設）が17日、現役最後のレースとなったオスロでのワールドカップ（W杯）今季最終戦を終えて帰国し「感無量。たくさんの愛と敬意をすごく感じた最後の一日になった。本当に幸せな競技人生だった」とかみしめるように語った。17歳で五輪とW杯に初出場。五輪は2014年ソチから22年北京ま