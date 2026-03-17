◇オープン戦DeNA―日本ハム（2026年3月17日エスコンF）DeNAの新外国人クーパー・ヒュンメル外野手（31）が2試合連発となるオープン戦2号2ランを放った。初回2死一塁の場面で、日本ハム・金村尚真の初球146キロ直球を右翼席中段に放り込んだ。15日のソフトバンク戦の第2打席の中越え満塁弾から“2打席連続”の一発。DeNAファンからはSNSで「ヒュンメル飛距離えぐ」「豪快な一打！！！！」「さらに期待値が上がります