１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２０３円５３銭（０・４４％）高の４万６８３４円１１銭だった。４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、５０円７６銭（０・０９％）安の５万３７００円３９銭だった。４営業日連続で値下がりした。日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが値下がり