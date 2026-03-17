中学生に「親に交通事故を起こして金が必要になったと言え」と指示し、現金をだまし取った疑いで男女4人が再逮捕されました。この事件は、大堤沙希容疑者(24)や茂木優耀容疑者(24)ら4人が、2025年、男子中学生に暴行を加えた上、金を奪い取ろうとした疑いで逮捕されたものです。大堤容疑者ら4人は、暴行現場にいた男子中学生の兄に対し、「親に交通事故を起こして金が必要になったと言え」と指示して嘘の電話をかけさせて父親を呼