高齢者の健康維持に適正な体重は何か。医師の和田秀樹さんは「宮城県で40〜79歳の約5万人を12年間追跡調査すると、BMI25〜30のいわゆる『小太り』の人の死亡率が最も低く、最も死亡率が高かったのはBMI18.5未満のやせの人だった。具体的な数値で見ると、やせ型の人は小太りな人に比べて平均6〜8年も早く亡くなる」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝i