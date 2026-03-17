Ｆ１アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表の更迭が秒読み段階に入っている。ニューウェイ代表はマシントラブルが相次ぐ中で、開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）でホンダ批判を展開したり、チームの機密情報を公の場で話すなど騒動が相次いでいた。第２戦の中国ＧＰでは、レースが行われる現場に姿を見せず、その動向が注目されていた。そうした中、英モータースポーツ専門メディア「Ｆ１オーバーステ