「今年の選抜は、ホームランをもうちょっと見られるかも」――元プロ野球選手の宮本慎也さんが、春のセンバツ高校野球2026の魅力を熱く語った。３月19日開幕を控えたこの大会、注目の超高校級選手たちがひと冬を越えてどれだけ成長したのか。そして、新しくDH制導入で戦い方はどう変わるのか。宮本さんの鋭い視点で、今大会の見どころをスポルティーバのYouTube「ベースボールチャンネル」で徹底解説してもらった。【「ひと冬を超