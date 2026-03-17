ソフトバンクの中村晃外野手（３６）が１７日、ファーム西地区の広島戦（タマスタ筑後）に「３番・ＤＨ」で先発出場し、約５か月ぶりとなる実戦復帰を果たした。昨年１１月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受けた中村晃。この日は安打こそ出なかったものの、３打席に立った。プレーを映像で見た小久保監督は「内容は全部良かった。久しぶりに打席に立ったとは思えないくらいの対応だった。（一塁まで）駆け抜ける姿も二軍の中でも一