今年3月上旬、中国・北京の「スシロー」が現地当局から立ち入り検査を受けた。同店で提供されたマグロから「寄生虫の卵が見つかった」との客からの通報を受けたものだ。騒動は、その後どうなったのか。中国事情に詳しいジャーナリストの中島恵さんは「SNSのネガティブな反応は1〜2日のみで、現地報道では告発した顧客の誤解だった可能性も指摘されている。だが、今後もスシローが安泰かというと必ずしもそうとは言えない」という―