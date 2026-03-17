日本人の賃金が上がらない背景は何か。経済評論家の加谷珪一さんは「諸外国の企業が業績の継続的な拡大と賃金の上昇、時代への対応を実現できているのは、経営者に厳しい条件を課しているからだ。ひるがえって日本の上場企業経営者は、単に年功序列で従業員から昇格した人が大半を占め、その間に業績を飛躍的に拡大させようというインセンティブが働かない」という――。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！ 自分、家族、そして