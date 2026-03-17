第６回ＷＢＣ準々決勝が１６日（日本時間１７日）に米マイアミで行われ、ベネズエラがイタリアを４―２で下して初の決勝進出を決めた。前回王者・日本を準々決勝で退けたベネズエラの躍進が止まらない。そんな勢いに乗るチームの中で、救援陣を支えるＮＰＢ助っ人が抜群のパフォーマンスで存在感を放っている。オリックスのアンドレス・マチャド投手（３２）は今大会５試合に登板して、ここまで５回無失点、奪三振率１４・４０