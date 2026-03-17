日本はホルムズ海峡封鎖に対しどうすべきか。拓殖大学海外事情研究所准教授の野村明史さんは「新たな最高指導者モジタバ師はアメリカに対し徹底抗戦の構えだ。トランプ大統領との会談もあり、高市首相は厳しい決断を迫られている」という――。令和7年10月28日、ドナルド・トランプ大統領と共に、米海軍横須賀基地を訪問した高市総理（写真＝内閣官房／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■謎に包まれたイラン新最高指導者3月8日、イ