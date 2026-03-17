食料品消費税の減税について、“悲願”と語っていた高市早苗首相（65）。3月17日の参議院予算委員会での質疑で、“悲願”になった時期が明らかになった。日本共産党の山添拓参議院議員（41）の質問の質問を受けてのもの。山添議員「総理は衆議院解散を表明した1月19日の会見で、食料品消費税ゼロは悲願だとおっしゃいました。いつからの悲願なんでしょう？」高市首相「えー、去年ですね。去年の6月に初めて自民党のなかで税制調査