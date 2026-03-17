〈ストレス社会の“ギルティ消費”に着目、今年最大の注力商品に〉サントリー食品インターナショナルは、炭酸飲料の新ブランド「ギルティ炭酸 NOPE(ノープ)」を投入する。健康志向の高まりで無糖茶や水など“甘くない飲料”への支持が広がる中、サントリーがあえて甘さと背徳感を前面に打ち出した新商品で炭酸飲料市場の活性化を狙う。今年最大の注力商品と位置付けている。【画像】この記事の写真を全て見る「NOPE」は“甘濃く、