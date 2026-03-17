体調不良を理由に前の町長が任期途中で辞職したことに伴い17日に告示された白鷹町長選は午後5時に立候補の届け出が締め切られ、前の副町長の田宮修さん(59)が無投票で初当選を果たしました。「バンザイ」17日に告示された白鷹町長選は、佐藤誠七前町長が体調不良を理由に任期途中で辞職したことに伴い実施されました。立候補の届け出は17日午後5時に締め切られ、前の副町長の田宮さんが無投票で初当選を果たしました。初当選田宮