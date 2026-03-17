福岡県柳川市で去年12月、建物に侵入し放火したとして、中国籍の男ら男女5人が逮捕されました。非現住建造物等放火や建造物侵入の疑いで逮捕されたのは兵庫県の会社経営・黄佳川容疑者（46）、兵庫県の会社員・伍娟容疑者（44）、住居不定の建設業・何東興容疑者（37）、大阪府の会社経営・何梅花容疑者（45）のいずれも中国籍の4人と兵庫県の会社員・古村俊樹容疑者（72）です。警察によりますと黄容疑者と伍容疑者は夫婦で、何容