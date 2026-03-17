かがわプラザ(シンボルタワー開発株式会社HPより) 高松シンボルタワーのタワー棟3階にある観光情報センター「かがわプラザ」が2026年5月31日で閉館します。 かがわプラザがある場所に「Setouchi-i-Base」の貸しオフィスを整備することに伴う閉館です。 かがわプラザは2004年4月、高松シンボルタワーの開館に合わせて整備され、香川や四国の観光、歴史、自然などの情報を発信してきました