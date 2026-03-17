【タム・タム 多世代交流調査】 3月17日 公開 総合ホビーショップのタム・タムは、3月24日の「ミニ四駆の日」に合わせて全国の店舗利用者を対象とした「親子で楽しむミニ四駆に関する実態調査」を実施、3月17日に結果を公開した。 調査は2月7日から3月4日まで実施し、有効回答数は148。全国17店舗にて、店頭での用紙解答及びWebアンケートで受け付けた。 その結果、回答者