国土交通省は17日、土地取引の指標となる地価を公表しました。福岡県では福岡市の都心部で上昇が続いているほか、久留米市でも評価が高まっているエリアがあります。■平石千夏記者「福岡県内トップの地価となったのは福岡市中央区天神のワンビルです1平方メートルあたり1240万円です」国土交通省が17日に公表したのは、ことし1月1日時点の福岡県内918地点の土地の価格です。住宅地では福岡市中央区大濠が最も高く1平方メ&