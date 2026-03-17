山形市の小学校で発生したいじめ事案について、専門委員会の調査で一部の内容がいじめと認められなかったことを不服として被害者側が再調査を求めました。市は、有識者による再調査委員会を立ち上げ、16日初会合が開かれました。2023年5月ごろ山形市の小学校で無視や仲間外れにされるなどのいじめがあったと被害を受けた児童から訴えがありました。事態を把握した市教育委員会は、児童が不登校の状態となっていることから「重大事