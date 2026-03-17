◆オープン戦ソフトバンク―中日（１７日・みずほペイペイドーム）「３番・右翼」で先発出場した中日の上林誠知外野手が途中交代した。初回の第１打席で二ゴロを放ち、一塁へ走った際に足を負傷したとみられる。一塁ベース付近で立ち止まり、駆けつけたトレーナーに付き添われながらベンチに下がると、そのまま交代。上林に代わって、鵜飼が右翼の守備に就いた。